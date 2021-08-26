Endoskopik yöntem ile burun içinden beyin tümörü ameliyatı

Ekol Hastanesi'nde ilk defa bir beyin tümörü iki cerrahi branşın ortak çalışması sonucu başarılı bir şekilde çıkarıldı. Hipofiz bezinde bulunan tümör; beynin tam orta bölümünde burun ve sinüslerin arka tarafında bulunuyor. Bu bölgedeki tümöral kitle KBB uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör'ün ortak girişmişiyle çıkarıldı. Ameliyat kapalı yöntemle burundan girilerek endoskopik cerrahi ile gerçekleştirildi.

SIKINTILAR SONA ERDİ

Operasyon hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Bu ameliyatın önemi; beynin orta bölümünde yerleşen tümöral kitleye deneyimli ellerde burundan endoskopik yöntemle ulaşılmasıydı. Eğer endoskopik yöntem kullanılamasaydı ameliyatın şekli daha büyüyecek kafatasından açılarak operasyon gerçekleştirilecekti. Bu yöntemde hipofiz tümörü burundan girilerek sinüsler geçilerek sadece tümöre yönelik başka bir dokuya zarar vermeden çıkartılabildi. KBB cerrahi ekibi olarak tümörün bulunduğu bölgeye kadar operasyonu gerçekleştirdik. Beyin ve Sinir cerrahisi ekibi ise tümörü aldı. Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir beyin omurilik sıvısı kaçağı olmadı ve sıkıntılar sona ermiş oldu" dedi.

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör, "Bu tarz ameliyatlar multidisipliner ameliyatlardır. Açık ameliyat olsaydı operasyon yaklaşık 4-5 saat daha uzayacaktı. Teknolojinin gelişmesi ve hekimlerin kendilerini geliştirmesiyle ameliyatlar artık kısa sürelerde, neredeyse hiç dikiş atmadan başarı ile yapılabiliyor. Önceden iki ay hastanede yatması gereken hastalar artık herşey yolunda gittiğinde 3'üncü gün taburcu olabiliyor" dedi.