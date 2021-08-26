Gözlüklü olmak kaderiniz değil

Akıllı Göz Mercekleriyle görme kusurlarından ve gözlüklerden kurtulmanın mümkün olduğunu anlatan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı. Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, her hastanın Smart Mercekler için uygun olmadığını belirterek, "Kişinin yaşı, beklentisi, mesleği, retinada ve makulada problem olup olmadığı ayrıntılı olarak araştırılıp operasyona karar veriliyor" dedi.

Akıllı göz içi mercekler ile uzak - yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Helvacıoğlu, "Halk arasında akıllı lens ya da akıllı mercek olarak adlandırılan Smart Mercekler, Bifokal ve Multifokal olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir" diye konuştu.

MUAYENE EDİLMELİ

Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Helvacıoğlu, "Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. Ardından retinada problem var mı diye bakıyoruz, ayrıntılı muayene ediyoruz, Smart Mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz" ve ekledi: "Smart Mercek tedavi yöntemiyle gözlükten kurtulmak için başvuran hastalarımızda yaş kriterine bakıyoruz. Kırk yaş üstü kişilerde hem kataraktı ve ömür boyu bir daha katarakt riskini, hem de uzak - yakın ve orta mesafe gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz."

GÜVENİLİR YÖNTEM

AMELİYATLARIN Catalys yöntemiyle yüzde yüz bıçaksız yapıldığını belirten Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Biz operasyonlarımızı Catalys dediğimiz göze girişlerin de lazer ile olduğu tam bıçaksız ameliyat yöntem ile gerçekleştiriyoruz. Yöntem hata payını ortadan kaldırdığı için komplikasyon açısından çok minimum oranlarına sahip, bu yüzden çok güvenilir ve mükemmel bir sistem" dedi.