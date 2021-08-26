Güneş yanıkları deri kanseri açısından risk taşıyor

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlgen Ertam Sağduyu, insan sağlığı üzerinde sayısız etkisi bulunan güneş ışınlarının özellikleri ve güneşten korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Sağduyu, "Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, ileride oluşabilecek deri kanserleri açısından risk taşıyor" dedi.

Prof. Dr. Sağduyu, "Güneş, farklı dalga boylarına sahip ışınlar yayar. Güneş ışınlarının büyük bir kısmı atmosfer tarafından absorbe edilir. Yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarının yüzde 95'ini UVA, yüzde 5'lik kısmını UVB oluşturur" dedi.

DALGA BOYU

Prof. Dr. Sağduyu, "Dalga boyu uzadıkça, derinin alt tabakalarına ulaşan enerji miktarı artar, ancak kızarıklık yapıcı etki azalır. UVA camlardan da geçebilen, güneş ışınlarına bağlı deri yaşlanması, fototoksik ve fotoallerjik reaksiyonlardan sorumlu dalga boyudur. DNA'ya etki ederek kanserojen etki gösterebilir. UVB, bronzlaşma, güneş yanıkları ve deri kanserlerinden en sık sorumlu olan dalga boyudur" diye konuştu.