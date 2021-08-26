İZTÜ Galen Araştırma Merkezi açılıyor

İZTÜ Stratejik Öncelikleri arasında yer alan "sağlık alanında araştırma ve yenilikçi tıp teknolojilerinin geliştirilmesi" önceliği bağlamında harekete geçen İzmir Tınaztepe Üniversitesi, tıbbın ve eczacılığın öncülerinden İzmir-Bergama doğumlu Galen'in adını aldığı Galen Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Neşe Atabey'in kuruculuğunda 9 Eylül 2021 tarihinde faaliyete geçiriyor. Sağlık alanında birbirinden önemli araştırmalar yapılacak Galen Araştırma Merkezi'nin hem bölgeye ve ülkeye hem de dünyaya sağlık alanında büyük katkılar sunması hedefleniyor.

ÖZLEM TÜRECİ GELİYOR

Galen Araştırma Merkezi'nin açılışı vesilesiyle aynı tarihte "İZTÜ Galen Bilim Günleri" adında uluslararası etkinlik programı yapılacak. "Aşılarda ve İlaçlarda Yeni Ufuklar" başlığıyla düzenlenen uluslararası etkinlik programında tıpta çığır açan ve Kovid-19 pandemisine karşı en etkin silah olan mRNA aşısının mucitlerinden Özlem Türeci, bilimsel açılış konuşmasını yapacak. Aynı zamanda etkinlikte uluslararası düzeyde ses getiren araştırmalarıyla ünlü birçok konuşmacı da bir araya gelecek. Düzenlenecek sempozyumda ülkemizden Mayda Gürsel ve Hakan Akbulut, yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını sunarken, İsveç'ten Evren Alıcı kök hücrelerden türetilen NK bağışıklık hücreleri ilgili çalışmalarını anlatacak ve ABD'den Fatih Uçkun, Aykut Üren ve Özgür Şahin ise kanserde hedefe özgün ilaç geliştirme çalışmalarını katılımcılara aktaracak. "Galen Bilim Günleri" etkinliği İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ) Yerleşkesinde gerçekleşecek. Etkinliğe, tüm bilimseverler ve sağlık alanında güncel çalışmalara ilgi duyanlar gerek çevrimiçi gerekse yerinde katılım sağlayabilecek.