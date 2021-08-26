Meme büyütme, küçültme ve dikleştirme operasyonları

EKOL Balçova Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Aslan, meme yapısının ve şeklinin kadın vücuduna ve estetik yapısına etki eden önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Opr. Dr. Aslan, "Bu sebeple memesi küçük bayanlar, meme büyüklüğünden şikayeti olanlar, doğumsal meme bozukluğu olanlar, meme asimetrisi yaşayanlar estetik cerrahiye başvuruyor" dedi.

Opr. Dr. Aslan, meme büyütme ameliyatlarının estetik cerrahi açısından en çok yapılan ve doğru uygulanırsa en yüz güldürücü sonuç alınabilen işlemlerin başında geldiğini belirterek, "Meme büyütme liposuction ve karın germe ile beraber en popüler ve en sık yapılan ameliyattır. Silikon protez, şişirilebilir protez kullanılarak meme büyütme yapılabilir. Ameliyat genel anestezi altında, hastane koşullarında yapılır ve 1-2 saat sürer. Ameliyat sonrası ağrı minimaldir. Erken dönemde şişlik, morluk olabilir; 10 günde kendiliğinden kaybolur. Hasta 3-5 günde işine dönebilir" dedi.

YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR

MEMELERİN değişik nedenlerle sarkık hale gelebildiğini kaydeden Opr. Dr. Aslan, "Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zamanla gevşeyebilir. Kilo değişikliklerine, emzirmeye ve yerçekimi etkisine bağlı olarak meme dokusu ile etrafını saran deri zarfı arasında uyumsuzluk olabilir. Estetik meme dikleştirme ameliyatında, sarkık haldeki meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla deri çıkartılır" dedi.

OMURGA AĞRILARI

BÜYÜK memenin bedenin denge merkezini bozduğunu belirten Opr. Dr. Serkan Aslan, "Bunu dengelemeye çalışan bedenin doğal omurga açıları bozulur. Bu bozukluk ağrı ve duruş bozukluğu yaparken geç dönemde boyun fıtığı, sinir sıkışması ve kemik erimesinin hızlanması gibi sorunlara neden olur. Meme büyüklüğünün hastada yarattığı şikayetler, baş, boyun, sırt ağrıları, meme altında pişikler, yorgunluk, sırt üstü yatarken nefes almada güçlük, giyim sorunları şeklinde sıralanabilir. Meme küçültme ameliyatlarından sonra hastalar kilo vermeye daha motive hale gelir" dedi.