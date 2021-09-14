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Haberler Sağlık “Hukuki altyapı yoksa aşıya zorlayamayız”

“Hukuki altyapı yoksa aşıya zorlayamayız”

“Hukuki altyapı yoksa aşıya zorlayamayız”

14.9.2021

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kimseyi aşıya zorlayamayacaklarını ancak aşı olmamanın riskinin aşı olmaktan daha yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Aşı olmanın riski var. Ama bu risk göze alınabilir, çok küçük bir risk. Ve etkinlik oldukça iyi. Aşı olmamanın riski aşı olmaktan çok daha yüksek. Aşı olmak her zaman daha güvenli. Ancak hukuki altyapısı olmadan aşıya zorlayamayız" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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