Soğuk su migreni tetikliyor

SU, insanoğlunun yaşam kaynağı. Sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız günde mutlaka 1,5 - 2 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz. Vücuda ihtiyaç duyduğu suyu vermenin sağlık üzerinde onlarca olumlu etkisi var. Peki içtiğimiz suyun sıcaklığı nasıl olmalı? Bunu hiç düşündünüz mü? Birçoğumuz özellikle yaz aylarında soğuk suyla serinliyoruz. Kimileri kışın bile soğuk su içerken kimileri ise yazın bile oda sıcaklığında su içiyor. Bazı bilim adamları ise ılık suyun daha faydalı olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, soğuk su içen kişiler oda sıcaklığındaki suyu tercih edenlere kıyasla daha fazla migren ağrısı çekiyor. Eğer migren sorununuz varsa soğuk su yerine oda sıcaklığındaki suyu tercih etmenizi öneririz.

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