  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Dökülmede tel sayısına dikkat edin

Dökülmede tel sayısına dikkat edin

Dökülmede tel sayısına dikkat edin

15.9.2021

İnsanların başında ortalama 100-120 bin civarında saç teli bulunuyor. Yapılan araştırmalarda günlük 80-100 tele kadar dökülmeyi normal olarak kabul eden uzmanlar, günlük dökülmenin 100 telin üzerine çıktığında ise önlem alınması gerektiğini belirtiyorlar. Bu gibi durumlarda bir dermatoloğa görünülmesini tavsiye eden uzmanlar, "Bir vitamin eksikliği ya da hormonal sorun olabilir" diyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dökülmede tel sayısına dikkat edin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.