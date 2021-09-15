Dökülmede tel sayısına dikkat edin

İnsanların başında ortalama 100-120 bin civarında saç teli bulunuyor. Yapılan araştırmalarda günlük 80-100 tele kadar dökülmeyi normal olarak kabul eden uzmanlar, günlük dökülmenin 100 telin üzerine çıktığında ise önlem alınması gerektiğini belirtiyorlar. Bu gibi durumlarda bir dermatoloğa görünülmesini tavsiye eden uzmanlar, "Bir vitamin eksikliği ya da hormonal sorun olabilir" diyor.

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