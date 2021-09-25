Burun operasyonu öncesi değerlendirme yapılmalı

Yüzün merkezinde bulunan burnun, yüz görünümünde çok önemli bir etkisi var. Özel Egeumut Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Emrah Yücel, "Her burnun kendine özgü şekli vardır. İnsanlar genellikle ideal olarak gördükleri burna kavuşmak için rinoplasti ameliyatı olmak ister. Rinoplasti ile amaçlanan burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir" dedi. Op. Dr. Yücel rinoplasti hakkında merak edilenleri yanıtladı:



● Ameliyat öncesi değerlendirme nasıl yapılır?:

Hastanın beklentilerinin ve cerrahın bu beklentilerin ne kadarını karşılayabileceğinin ortaya konulması açısından oldukça faydalıdır. Cerrah, ameliyat öncesinde burunda düzeltilmesi gereken deformiteleri belirlemeye çalışırken aynı zamanda da rinoplasti adayının gerçekçi beklentileri veya sıra dışı görüşleri olup olmadığını anlamaya çalışır



TIKANIKLIĞA BAKILIR

● Rinoplasti için yaş sınırı nedir?:

Rinoplasti 18 - 35 yaş arası genç erişkinler tarafından talep edilen, 50'li yaşlara kadar başarı ile uygulanabilecek bir ameliyattır. Burun tıkanıklığının ileri düzeyde olduğu durumlarda ameliyat erken yaşlarda da yapılabilir.



● Ameliyat sonrası burundan nefes alınabilir mi?:

Hastaların en çok endişelendiği konulardan biri budur.

Normal şartlarda rinoplasti burun tıkanıklığına neden olmaz. Tıkayıcı nedenler ameliyatta düzeltilmeli çünkü rinoplasti sonrası hava pasajı yüzde 10-20 daralır. Burnun fizyolojik işlevlerini korumak çok önemlidir.



● Ameliyat öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?:

En önemlisi kanamaya yol açabilen ilaçlardan kaçınmaktır. Ağrınız olursa parasetamol ya da asetaminofem kullanabilirsiniz. Sigara içmeyin çünkü nikotin kan dolaşımını bozar, yara iyileşmesini etkiler. Kan testleri, EKG ve akciğer filminizi çektirin. Ameliyattan bir kaç gün önce ve bir kaç hafta sonra alkol almayın çünkü konjesyona ve kanamaya neden olur.