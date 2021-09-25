Cilt lekeleri için tedavinin tam zamanı

CİLDE rengini veren hücrelerde görülen düzensizlik sonucu ciltte lekelerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Bulut Okut, "Cilt lekelerinin birçoğu uzun süre güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmaya bağlı olarak oluşur. Ancak, genetik yatkınlık, yanlış kozmetik ürün kullanımı, bazı ilaçlar ve hamilelik, sivilce gibi cilt hastalıkları ve yaz aylarında yaptırılan ağda, epilasyon, peeling gibi işlemler sonrasında da cilt lekeleri görülebilir" dedi. Dr. Ecem Bulut Okut cilt lekeleri tedavileri hakkında bilgiler verdi. Cilt lekelerinin, bazı sağlık sorunlarının belirtisi olarak da ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Okut, "Tedavi amaçlı yapılan yanlış uygulamalar, ciltte daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, cilt lekesi tedavisinde uygulanan yöntemlerin uzman dermatologlar tarafından yapılmasına dikkat edilmeli" diye konuştu.



YÖNTEMLERİ ANLATTI

CİLT lekesi tedavisinde uygulanacak yöntemin, lekenin oluşum nedenine bağlı olarak farklılık gösterebileceğini söyleyen Dr. Okut, "Ayrıca, tedavi süreci lekenin derinliği ve büyüklüğüne göre de farklılık gösterir. Cilt lekesi tedavisinde uygulanan işlemlerin cildi daha hassas hale getirmesi nedeniyle, bu işlemlerin genellikle güneş ışınlarının daha az olduğu kış aylarında yapılması önerilir. Yazın güneş ışınlarına maruz kalan işlem uygulanmış bölgelerde kalıcı hasarlar meydana gelebilir" dedi.

Alınacak önlemler



-11:00- 16:00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalmayın.

- HER mevsim en az 30 faktörlü güneş koruyucu krem kullanın.

- MUTLAMA UV ışınlarını engelleyen güneş gözlükleri tercih edin.

- PARFÜM ve kolonyaları vücudun güneş gören bölgelerinde kullanmayın.

- LAZER epilasyon, cilt bakımı gibi işlemlerden sonra cildi koruyun.

- SİVİLCE, akne veya siyah noktalarızı kesinlikle sıkmayın.

- HAMİLELİKTE uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmayın.

- CİLDİNİZİ nemli ve temiz tutun.

-GÜVENİLİR olmayan kozmetik ürünleri kullanmayın.

- SOLARYUMDAN, sigara ve alkolden uzak durun.

- BESLENMENİZE dikkat edin.