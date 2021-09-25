Kozmetik dermatolojide güncel tedavi yöntemleri

Ekol Balçova Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sıla Şeremet, "Sağlıklı olmak kadar sağlıklı görünmek, genç ve güzel kalmak, canlı, lekesiz, pürüzsüz bir cilde sahip olmak kuşkusu günümüz çağında hepimiz için önemli. Yaşlanma, güneşe maruziyet ve bazı faktörler, zamanla cildin cansız ve lekeli görünmesine neden olur. Son yıllarda bu kozmetik kaygıların giderilmesi için çok sayıda cerrahi olmayan tedavi seçenekleri ortaya çıktı" dedi.



GENÇLİK AŞISI

Vücudun doğal yapı taşlarından hyaluronik asidin sağlıklı deride bol miktarda bulunduğunu belirten Doç. Dr. Şeremet, "Gençlik aşısının temel amacı derideki hyaluronik asit miktarını artırmak ve korunmasını desteklemektir. Bu yeniden yapılanmayla derimiz eski ışıltısını kazanırken, doğal bir şekilde nemlenir. Yüzde 100 saf olarak üretilen hyaluronik asit, antiaging amaçlı cilt gençleştirmede yaygın olarak kullanılmakta. Gençlik aşısı sonucunda cildin kalitesi artar" dedi.



PRP UYGULAMALARI

PRP kişiden küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak ilgili vücut bölgesine enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemi olduğunu belirten Doç. Dr. Şeremet, "Kozmetik dermatolojide cilt gençleştirmenin yanı sıra yara izleri, çatlakların giderilmesi, saç dökülmeleri ve leke tedavisinde kullanılan PRP, vücuda yabancı bir madde ve ilaç vermeden doğal bir destek sağlar" dedi.





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