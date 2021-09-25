Neredeyse görünmez işitme cihazı Starkey Duymer ile Türkiye’de

Duymer İşitme Cihazları 1999 yılında Karşıyaka'da kurulduğunu belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Şu anda Türkiye genelinde 100 şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 farklı şehirde TSE belgeli tam donanımlı teknik servisimiz mevcut olup tüm işitme cihazlarımız 5 yıl garantilidir" dedi.





AKILLI İŞİTME CİHAZI

Baz şöyle konuştu: "Duymer olarak şimdiye kadar Danimarka ve Alman malı markaların Türkiye tek yetkili distribütörü olarak nano teknoloji ve ileri teknoloji işitme cihazlarını getirerek tüm hastlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerika'dan dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve neredeyse kulak içinde hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazlarını halkımızın kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz." Dünyanın ilk akıllı işitme cihazı olan Amerikan malı Starkey işitme cihazları hakkında bilgiler veren Salih Baz, "Merkezi Amerika Minnesota'da bulunan Starkey işitme Cihazı Teknolojileri, 1967 yılından beri kapsamlı dijital işitme sistemlerinin yenilikçi tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtılmasında dünya lideri olan bir Amerikan şirketidir. Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunmaktadır. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zeka teknolojisine sahip işitme cihazıdır. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz" dedi.







'DAHA İYİ DUY DAHA İYİ YAŞA'

"İŞİTME, sağlığınızın ve mutluluğunuzun anahtarıdır" diyen Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Daha iyi duy. Daha iyi yaşa analayışı ile "Kendimizi, ürünlerimizin inovasyonu ve çalışanlarımızın tutkusu ile mümkün olan en iyi işitme deneyimini sunmaya adadık. Çevremizdeki insanları ve dünyayı duyabilmek, nefes almak kadar önemlidir. Gelişmiş işitme çözümlerinin üretiminde ve sunumunda bir dünya lideri olarak, her insanın en iyisini duyma fırsatına sahip olmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz" dedi.