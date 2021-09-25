Saç ekiminde 14 yıllık tecrübe

Dr. Hair Este Clinic, 14 yıllık tecrübesi ve 9 binin üzerindeki operasyon deneyimi ile saç ve estetik konusunda dünyadaki son gelişmeleri takip ederek danışanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Alanında uzman doktorları ve tecrübeli ekibi ile en başarılı teknikleri ileri teknoloji ekipmanlarla bir araya getiren merkez, operasyonlarında da başarılı ve yüz güldüren sonuçlara ulaşıyor.



KALICI ÇÖZÜMLER

Saç ekimi konusunda yanlış algıları ve korkuları, güçlü kadrosu ve uzman ekibi ile ortadan kaldıran Dr. Hair Este Clinic, kişiye özel yaklaşımları ve kalıcı çözümleriyle saç kaybına yönelik gerçekçi tedavi planları sunuyor. Dr. Hair Este Clinic'te tüm süreçler doktor kontrolünde ilerliyor. Sadece standartlarını güncel tutmakla kalmayıp aynı zamanda hastalarının tüm isteklerine de içtenlikle ve gerçekçi yaklaşıyorlar. Hastane ortamındaki özel ve steril operasyon odalarında gerçekleştirilen işlemlerde uzman doktorlar ile hareket ederek danışanın güvende ve desteklenmiş hissetmesini sağlıyorlar. Ayrıca butik çalışma prensibi ile bir işlem günü sadece bir hastaya ayrılıyor.



KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

İşlemin sakin, kendi hızında ve etkili sonuçlanacak şekilde güvenle ilerlemesine özellikle dikkat ediliyor. Operasyon sonrasında da hastalarla iletişimde kalınıp, tüm iyileşme sürecinin de sıkı takipçisi oluyorlar. Saç ekimi sonrası deneyimleyeceğiniz 12 aylık tüm süreci birlikte yaşıyor ve tüm tedavilerin sonucu için ayrıca bir mutluluk da yaşıyorlar. Dr. Hair Este Clinic'te ücretsiz saç analizi ve ön muayene sonucunda, uzman kadrosu ve doktoru ile birlikte danışanların isteklerini göz önünde bulundurarak kişiye özel bir tedavi planı sunulmaktadır.