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Haberler Sağlık Brokoli, vücuttaki zararlı maddeleri atıyor

Brokoli, vücuttaki zararlı maddeleri atıyor

Brokoli, vücuttaki zararlı maddeleri atıyor

5.10.2021

SAĞLIĞA faydaları nedeniyle adını sıkça duyduğumuz brokoli betakaroten ile vücuttan zararlı maddelerin atılımını hızlandırır.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Güçlü bir antioksidan olan brokoli, yemek borusu, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır. Brokoli aynı zamanda yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Demir eksikliğini gideren brokoli, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucudur, kemik erimesinden korunmanıza yardımcıdır, yüksek orandan lif içeriğiyle kabızlığı da önler.
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