Protein ağırlıklı beslen vertigodan korun

Toplumda sıklıkla görülen vertigo, biz sabit dururken etrafın döndüğü hissine verilen addır. Vertigo; bir hastalık değil, hastalığın nedenidir. Yaşayan kişilerde sıklıkla soğuk terleme, can kaybı korkusu, bulantı ve kusma da görülür. Vertigoyu hepimiz küçükken yaşamışızdır; oyun olsun diye etrafımızda defalarca dönüp birden durduğumuzda etrafın dönmeye devam etmesi hissidir.



SÜT, YOĞURT, AYRAN

VERTİGO yaşla beraber artış gösterir, kadınlarda daha sık görülür. Bu, sonradan ortaya çıkan bir durumdur. Ancak genetik eğilim ve özel kişilik yapısı da bazı hastalıklara ve dolayısıyla da vertigoya yatkınlığı artırabilir. Peki bu rahatsızlıktan korunmak için neler yapmalı? Öncelikle süt ve ayran için, yoğurt yiyin. Uzun ömürlü değil günlük süt tercih edin. Protein içerikli gıdalardan uzak durmayın. Eğer eşlik eden bir rahatsızlığınız yoksa kırmızı et yemekten korkmayın.



BOL BOL SIVI ALIN

BALIK tüketmeye çalışın. Tuzu azaltın. Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebilir. Bol bol sıvı alın. Vücuttaki su tuz dengesini korumak için bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabilir. Sakin sporları tercih edin. Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyük. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

HER GÜN YUMURTA

VERTİGOYA karşı bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz çok önemli. Öncelikle beslenme düzeninde dondurulmuş ve hazır gıdalara yer vermeyin. Doğal ve organik ürünler tüketin. Bu sayede bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Özellikle protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışın. Güne yumurtayla başlayın. Yumurtada birçok mineral ve Omega 3 bulunur. Eğer başka bir rahatsızlığınız yoksa sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Bu besinlerde sinir ve damar sistemi için gerekli mineraller ve yağ asitleri de bulunuyor.

GÜNEŞE ÇIKIN

SAĞLIKLI bir vücut için D vitamini çok önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde 100 kişiden 70'inde D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar güneşlenin. Unutmayın insan bir sistem ve bu sistemde herhangi bir şekilde bozulduğunda birçok hastalık gibi vertigoya neden olan hastalıklar da ortaya çıkabilir.

ANİ HAREKET YAPILMAMALI

VERTİGOYA karşı başınızı çok hızlı bir şekilde sağa sola çevirmeyin, lunapark oyuncaklarından uzak durun, hızlı araba kullanmayın. Ani hareketlere neden olan bu durumlar kulak kristallerini yerinden oynatabilir.