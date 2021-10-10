Daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz

Tırnak bakımı en az cilt bakımı kadar önemli bir durumdur. Bakımlı ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak için manikür ve pedikür gibi uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Tırnak bakımında en önemli konu doğru beslenme ve vitamin-mineral dengesidir. Sağlıklı bir tırnak; parlak ve pürüzsüz yüzeye sahip, esnek ve dış etkenlere karşı dirençli olur.

YAPI TAŞI KERATİN

Bazı hastalıklar, fiziksel etkenler, bazı ilaçlar ve tırnak hastalıkları bozukluklara neden olabilir. Güçlü ve parlak tırnaklara, sağlıklı ve doğal beslenerek sahip olabilirsiniz. Tırnağın yapı taşı keratin adı verilen bir tür proteindir. Beslenmenizde proteinlere yeterli miktarlarda yer vermezseniz keratin sentezi azalır. B grubu vitaminler de keratin yapımında önemli rol oynar. B grubu vitaminler vücutta depolanmadığı için düzenli olarak besin yoluyla bu gereksinim karşılanmalıdır. Bu vitaminlerin yeterli miktarlarda alınmaması durumunda tırnak problemleri görülebilir. Et, balık, yumurta ve kuru baklagiller kaliteli protein kaynaklarıdır ve B vitaminlerinden zengindir. Tam tahıllı ürünler ve kuruyemişler de B vitami içermektedir.

GÜZELLİK VİTAMİNİ BİOTİN

Biotin sağlıklı hücre büyümesini teşvik eder ve tırnak büyümesi için gerekli olan amino asitlerin metabolizmasına yardımcıdır. Yumurta sarısı, süt ürünleri, somon, avokado, fındık gibi besinler iyi biotin kaynağıdır. Kalsiyum eksikliği tırnakları güçsüzleştirir. Yeşil yapraklı sebzeler, dereotu, kereviz, susam, badem gibi besinler kalsiyum açısından oldukça zengindir. Çinko ve demir eksikliğinde tırnaklarda deniz ürünleri, süt ürünleri, çiğ kuruyemişler, kurubaklagiller ve tam tahıllı besinler çinko açısından zengindir. Demir ise özellikle kırmızı et ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Tırnakların uzun süre suyla temas etmesi; sabun, deterjan gibi kimyasal maddelere maruz kalması da tırnak kırılmalarına neden olabilir.

ELDİVEN KULLANIN

Temizlik yaparken mutlaka eldiven giyilmeli, eller ve tırnaklar kurulanmalıdır. Yıkama ve kurulama sonrasında ise ellere besleyici yağlar içeren kremler sürülebilir. Özellikle E ve C vitamini gibi antioksidan içeren nemlendiriciler tercih edilebilir.

ELMA SİRKESİ

TIRNAK batması durumunda elma sirkesi tırnak etlerinin yumuşamasını sağlayarak sorunu çözmeye yardımcı olur. Elma sirkesi tırnakların hızlı uzamasını da destekleyebilir.

KOZMETİK ÜRÜNLERE ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

TIRNAK bakımında kullanılan oje, aseton gibi kimyasal maddelerin bilinçsizce uygulanması tırnağın yapısında bozulma oluşturabilir. Oje tırnak yüzeyinin sürekli kapalı kalmasına neden olduğu için sararma görülebilir. Bu yüzden oje uzun süre tırnakta kalmamalı, tırnakların hava almasını sağlamalısınız.