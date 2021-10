Hamilelikte Akdeniz usulü beslenin

HAMİLELİK, beslenme açısından en çok dikkat edilmesi gereken zamanların başında geliyor. Özellikle 3. aydan sonra hormonlar düzene gireceği için beslenme hem anne adayı hem de bebek için ciddi önem taşımaya başlar. Peki hamileler neler yemeli, beslenme listesi nasıl olmalı? Gebeliğin 3. ayından itibaren anne adayı hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha rahat bir sürece girer. Bu süreçten itibaren günlük gereken enerji 2200 kalori düzeyine çıkarılmalı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

HAMİLELİKTE her gün en az bir bardak süt, bir kase yoğurt ve peynir muhakkak tüketilmeli. Yumurta protein açısından oldukça zengin olduğundan haftanın en az 3 günü beslenme ritüeline eklenmeli. Hamilelikte protein ve kalsiyum alımı bebeğin gelişimi için önem taşıdığından süt ve süt ürünleri ile yumurta bolca tüketilmeli. Bebeğin büyümesi, sinir sisteminin oluşumu, kaslarının gelişimi gibi pek süreç protein kaynağı ile rayına girer. Kırmızı et en önemli protein kaynağı sayıldığından haftanın en az 2 günü beslenme listesinde bulunmalı. Ancak etin iyi pişmiş olmasına dikkat edilmeli. Az pişmiş et bakteri üretimine yol açabileceğinden tavsiye edilmez. Akşam yemeklerinde hem vitamin kaynağı bakımından hem de bağırsaklar açısından muhakkak zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilmeli.

BALIKTAKİ CİVAYA DİKKAT!

BALIK, beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Ancak bazı balıklardaki civa oranı tehlikeli olabilir. Haftada 350 gr'dan fazla olmayacak şekilde levrek, çipura, somon gibi balıkların tüketimi önem taşır; midye, istiridye, kılıçbalığı, köpek balığı, suşi ve uskumru gibi çinko değeri yüksek balıkların tüketilmesi zararlı olabilir.

ASİTLİ VE GAZLI İÇECEKLER YASAK

HAMİLELİKTE su ihtiyacı daha çok artar. Su tüketimi rahim kasılmalarını azaltır, idrar yolu enfeksiyonu ihtimalini düşürür, kabızlığı ve vücudun ödem tutmasını engeller, mide yanması ve bulantısı gibi şikayetlerin önüne geçer. Hamilelikte beslenme sürecinde asitli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Omega yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, badem, kuru incir ve kuru kayısı gibi gıdaları günde birkaç adet olmak üzere beslenme listesine ekleyin.