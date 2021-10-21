Koronavirüsün yol açtığı tahribata dişler de eklendi

HALK arasında diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti.

Çene ağrısı, diş ağrısı, dişlerin kırılması gibi belirtiler gösteren bruksizmin, tedavi edilmediğinde yemek yemede zorluk ve çene eklemi problemlerine yol açtığını belirten Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, "Normal bir birey istemli olarak en fazla 70 kg. ısırma gücüne sahipken, bruksizm hastalığı olan kişiler 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip olabiliyor. Özellikle gece uykusunda istemsiz yapılan gıcırdatmanın dişlere yapacağı tahribat çok büyük oluyor" dedi.

Bruksizm hastalığının strese bağlı olarak görüldüğünü belirten Dal, hastaların pandemi sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş şikayetiyle geldiğini söyledi.