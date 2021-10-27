Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 21 yaşında

TEKNOLOJİ ve hasta memnuniyeti odaklı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten kurucu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin hem ülkemizde hem de yurtdışında güven ve kaliteyle anılan bir marka olduğunu dile getirdi. Bu başarıda ekip çalışmasının büyük payı olduğunu vurgulayarak emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 20 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

CİHAZLAR YENİLENDİ

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, hastaneye yılbaşından beri birçok teknoloji yatırımı yaptıklarını belirterek katarakt ve lasik cihazlarını yenilediklerini söyledi. Gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı.