Anadolu Cerrahi bünyesine ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ branşını ekliyor

Bayraklı'da 650 metrekare kapalı alanda kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyleyen Anadolu Cerrahi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, "Serkan Özavcı, Sertan Güntaç ve benim ortaklığımızla kurduğumuz Anadolu Cerrahi kısa zamanda büyüyerek bünyesinde Genel Cerrahi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Ağız ve Diş Sağlığı ile Üroloji branşlarının bulunduğu bir merkez haline geldi. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bünyemize Kadın Hastalıkları ve Doğum branşını da ekleyerek 5 ayrı branşta hizmet vermeye devam edeceğiz. 5 olan poliklinik sayımızı 2022 içinde bu sayıyı 11'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

HAMİLELERDE AŞI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Özgönen koronavirüs pandemisinde en çok merak edilen konulardan biri olan hamilelik döneminde covid- 19 aşısı hakkında bilgiler verdi. "2020 yılında Dünya sağlık örgütü koronavirüs hastalığı anlamına gelen Covid-19 hastalığını tanımladı. Bu hastalık dünya çapında bir pandemiye neden olarak milyonlarca insanın ölümüne ve ciddi bir sağlık problemi yaşamasına neden oldu" diyen Op. Dr. Hakan Özgönen, "Virüs hastalarda öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla yüzeylerden bulaşıp, hastanın eli ile göz, ağız, burun mukozasına temasıyla buluşabilir ve bağışıklık sistemi azalmış kişilerde Covid-19 enfeksiyonu ciddi bir biçimde seyredebilir. Bu nedenle gebeleri de bu grupta sınıflayabiliriz. Bununla birlikte son zamanlarda aşı olmamış gebelerde ciddi sağlık problemleri ile karşılaşmaktayız. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberinde güncelleme ile gebelik öncesi gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılmasını önermiştir" dedi.

DSÖ ÖNERİYOR

Yapılan çalışmalarda hem inaktif aşının hem de mRNA aşısının gebelik öncesi dönemde gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğinin saptandığını belirten Op. Dr. Özgönen, "Dünya Sağlık Örgütü onay verdiği Covid-19 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir gebelikten hemen önce veya ilk 20 haftada mRNA aşısı yapılmış 2456 gebede düşük riskinde artış görülmemiştir. Ek olarak annedeki antikorların yenidoğan'da Covıd-19'a karşı pasif bağışıklık sağlamak üzere bebeğin eşinden ve anne sütünden geçtiği de gösterilmiştir. Bu nedenle aşılama özellikle gebelikteki ve gebelik düşünen kişilerde ki aşılama hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından son derece önemlidir" dedi.