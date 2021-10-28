Köpükle varis tedavisinde yüz güldüren sonuçlar

Ekol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamil Savaş varis tedavisinde kullanılan ve uygun hastalara uygulandığında yüz güldüren sonuçlar veren köpükle varis tedavisi hakkında bilgiler verdi. Skleroterapinin (iğne tedavisi) cilt yüzeyindeki ince ve kılcal damar varisleri için uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Opr. Dr. Savaş, "Tedavinin amacı görünümde iyileşme sağlanmasıdır. Skleroterapi ilacın bir enjektör yardımıyla toplardamar içine verilerek o toplardamarın kapanmasının sağlanması işlemidir. Kapanan ince varisler zaman içerisinde cilt tarafından emilerek yok edilir, böylece daha az görünür ya da görünmez hale gelir. Skleroterapi 2 türlü yapılabilir. Birincisi ilacın toplardamar içine verilmesidir. İkincide bir köpük oluşturulur ve toplardamara verilir. Uygulamaya 'köpük skleroterapi' ya da 'köpükle varis tedavisi' denir" dedi.

NE KADAR SÜRMELİ?

Köpükle varis tedavisinin seanslar şeklinde yapıldığını belirten Opr. Dr. Savaş, "Her hastaya yapılması gereken seans sayısı hastanın bacaklarındaki varislerin yaygınlığına bağlı olarak değişir. Seanslar poliklinik ortamında yapılır. Her seans yaklaşık 15-20 dakika sürer" dedi Hastanın seans sonrası yürüyüş yapmasının önerildiğini anlatan Op. Dr. Savaş, "Skleroterapi sonrası bir hafta boyunca kontakt spor, aerobik ya da ağırlık kaldırılması önerilmez. Eğer yoğun fiziksel aktivite içeren bir iş değilse, skleroterapiden sonraki ya da ertesi gün işbaşı yapılabilir. Skleroterapi sonrası 2 hafta boyunca varis çorabı giyilmesi gerekir. Çünkü kompresyon (baskı) uygulanması tedavinin başarısı için önemlidir. Skleroterapi sonrası en az 2 hafta tedavi uygulanan bölgeler direk güneş ışığına maruz kalmamalı. Bilinmelidir ki köpükle varis tedavisi hemen birkaç gün içerisinde kesin sonuçlar alınabilecek bir tedavi yöntemi değildir" dedi.

MÜKEMMELE YAKIN SONUÇ

Op. Dr. Savaş şöyle konuştu: "Tecrübeli ve doğru teknik uygulayan bir doktor tarafından, sabırlı bir hastaya uygulandığında mükemmele yakın sonuçlar elde edilebilir. Böylelikle, önümüzdeki yaz mevsiminde rahatlıkla istediğiniz kıyafetleri giyebilir ve artık görüntüden

DOKTOR KONTROLÜNDE

KÖPÜKLE varis tedavisinin, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen ancak mutlaka bir doktor tarafından uygulanması gereken bir tedavi olduğunu belirten Op. Dr. Kamil Savaş, "Çünkü yanlış uygulamalar, ciltte nekroz ve kangrene bile ilerleyebilecek ciddi yan etkilere yol açabilir. Tedavi öncesinde hasta bir Kalp ve Damar Cerrahı tarafından mutlaka muayene edilmiş ve toplardamar ultrasonografi tetkiki yapılmış olmalıdır" diye konuştu.