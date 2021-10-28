Renova ile sertleşme problemlerine etkili tedavi

Başkent Ankara'da Atakule'nin hemen karşısında 9 yıl önce kurulan ve çok kısa bir süre içerisinde adını sektörde ilklerin yanına yazdıran "Ürotek Sağlık Hizmetleri", dünyada 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde geliştirilmiş olan 'Renova'nın Türkiye'de tek yetkili distribütörü olarak hizmet vermeye devam ediyor. Renova, dünyada 'Erektil Disfonksiyon' tedavisi için özel tasarlanmış Linear şok atış yapabilen ileri bir sistem. İleri teknoloji özelliği sayesinde uygun hastaları sadece dört seansta tedavi edebilme olanağına sahip.

TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de bu çağa ayak uydurmak son derece önemli. Özellikle erkeklerde cinsel sağlık sorunlarının başında gelen 'sertleşme sorunu' (Erektil Disfonksiyon - ED) toplumumuzda hep bastırılmış ve gizlenmiş bir konu olduğu için insanlar bu önemli sağlık sorununu giderme konusunda doktorlara başvurmaya çekiniyorlar. Tabi ki bu çekinmenin başta gelen nedenlerinden biri de yaşayacaklarını düşündükleri ağrılı ve sıkıntılı bir tedavi süreci. Oysa ki; teknolojinin de vermiş olduğu kolaylıklar neticesinde artık bu tarz sağlık sorunları ileri teknik ve teknoloji sayesinde yan etkisiz bir şekilde çözülebiliyor. Ürotek Sağlık Hizmetleri, distribütörlüğünü almış olduğu 'Direx' firması ses dalgaları teknolojisi konusunda oldukça yüksek teknolojiye sahip, bilgi ve tecrübesi ileri düzeyde. Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde marka bilinirliliği oldukça yüksek. Geliştirmiş olduğu ve 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veren Renova'nın Türkiye, KKTC, bazı Türk devletler ve Ortadoğu ülkeleri temsilciliği de Ürotek Sağlık Hizmetleri firmasına bünyesinde.

İLERİ YÖNTEM: LSWT

Linear Shockwave Therapy (LSWT Doğrusal Şok Dalga Tedavisi) 'Erektil Disfonksiyon' tedavisinde 2'inci Jenerasyon Non-Invaziv bir yöntemdir. Başarı oranını yükselten bu tarama alanı, 70 mm etki alanına sahip tek sistem Renova'dır. Bölgesel olarak Anjiyogenesise neden olur ve penil hemodinamiğini arttırır. Bu işlem için düşük yoğunluklu şok dalgalarından yararlanır. Sertleştirme tedavisi bu teknoloji, ED olan hastaların tedavisinde yeni ve ileri bir yöntem. Renova Sistemi-LSWT alanında öncü bir teknoloji ürünü. Renova dışında mevcut şok dalga üreten sistemler, dalgaları tek bir noktada birleştirerek şok oluşturabilmekte. Bu uygulamada şokun etkilediği alan küçük bir elips halindedir. Bu taş kırma ya da ortopedik tedavilerde yeterli olabilir. Ancak penis ve crurada linear bir şekilde uzanan Corpus Cavernosum'u bütünüyle etkilemesi imkansızdır. Dolayısıyla uygulama sırasında SW kaynağını penis ve crurada ayrı ayrı birçok noktaya uygulayarak terapötik etkinin oluşması beklenmekte. Merkezi Ankara'da bulunan "Ürotek Sağlık Hizmetleri'nin Antalya ve İzmir'de de şubeleri bulunuyor. Türkiye genelinde de hizmet veriyor.