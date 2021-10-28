‘Sağlık turizminde önemli bir altyapıya sahibiz’

Ege'de sağlığa yaptığı yatırımlar ile adından sıklıkla bahsettiren Can Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner büyüyen yatırımları ve projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. İzmir'in sağlık turizmi potansiyeline vurgu yapan Op. Dr. Muzaffer Keskiner, "4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülke ve 1.5 milyardan fazla insanın yaşadığı coğrafyada turizm hacmimiz çok yüksek. Sahip olduğumuz tarihi, kültürel, turistik açıdan zengin dokumuzla bir çok ülkede bulunmayan tarih ve kültür turizmi, inanç, doğa, kaplıca turizmi yanı sıra sağlık sektöründe önemli yatırımlarla İzmir ve Türkiye sağlık turizmi alanında da çok güçlü bir çekim ve rekabet avantajına sahip" dedi.

YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

"Salihli Can Hastanesi ve İzmir Özel Can Hastanesi'yle çok yoğun teknolojik ve branş yatırımlarımız devam etmektedir" diyen Op. Dr. Muzaffer Keskiner, "Bu bağlamda üroloji, genel cerrahi, estetik ve rekonstrüktif cerrahi, kadın sağlığı ve hastalıkları, göz branşları olmak üzere tıbbın bütün alanlarında yalnızca ülkemizde değil, İngiltere'den körfez ülkelerine kadar tüm hinterlandda referans sağlık kuruluşu olmayı hedefliyoruz" dedi.

PASTA DAHA BÜYÜYECEK

Op. Dr. Muzaffer Keskiner şöyle konuştu: "Aynı zamanda giderek büyüyen ve gelişen İzmir'de yeni bir sağlık kuruluşu yatırımı da önümüzdeki iki yıllık planlarımız arasındadır. Yalnızca hastaneler anlamında değil bir Sağlık Üniversitesi'ne dönüşme bağlamında da yoğun bir süreçteyiz. Kamu ve özel yeni sağlık kuruluşlarının ortaya çıkması şüphesiz ki İzmir'in sağlıktaki çekim etkisini artıracaktır. Yani deyim yerindeyse paylaştığımız pastayı daha da büyütecektir. Yeter ki etik değerlere, hasta sağlığı ve güvenliğine, en etkin rekabet gücünün güçlü işbirlikleriyle sağlanabileceğine olan inancımızı yitirmeyelim. Zaman zaman hepimizin de tanık olduğu çok az sayıdaki sağlık kuruluşlarının ihtiraslarının aklın çok önünde gitmesi haksız, yıpratıcı, etik değerlerle bağdaşmayan olumsuz tutumları en büyük zararın önceklikle kendilerine sonra da tüm sektöre vermektedir. Ve bu tutum İzmir'imize hiç yakışmamaktadır."

ASLA UMUTSUZ OLAMAYIZ

OP. Dr. Muzaffer Keskiner şöyle konuştu: "Can Sağlık Grubu olarak olaylar ve durumlar karşısındaki genel düşüncemiz 'Asla umutsuz olamayız. Hiçbir durum bütünüyle olumsuz değildir' şeklindedir. Pandeminin sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü artırdığı bir gerçektir ancak bu süreçten akılcı, kararlı ve etik değerlere bağlı çalışarak başarıyla çıkacağımıza yeni değerler yaratacağımıza inanıyoruz. Ve nitekim büyük çapta bunu da gerçekleştirmiş durumdayız."