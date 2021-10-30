Menemen’de Haluk Levent ile çifte bayram

MENEMEN Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışı gerçekleştirdi. Seyrek yolu üzerinde 15 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin açılış törenine, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, sanatçılar Haluk Levent, Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

LEVENT ÇOK MUTLU OLDU

BELEDİYE Başkan Vekili Pehlivan, bakımevinin, sahipsiz hayvanların tedavi edilip sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Belediyelere verilen sorumlulukların ve mali desteğin artırıldığını da söyleyen Pehlivan, "Yerel yönetimler olarak bir yandan hayvanları korumaya çalışırken, diğer yandan hayvan sevgisini aşılıyoruz. Bu sebeple Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü arifesinde açılışını yaptığımız hayvan bakımevimizi son derece elzem buluyoruz" dedi. Konuşmaların ardından AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'e, ismi 'Ahbap' olan sahipsiz bir köpek hediye edildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Levent, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Törenin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Egekent 2 Pazaryeri önünde Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent konserleriyle devam etti.

■ ERCAN AKGÜN