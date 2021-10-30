  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Menemen’de Haluk Levent ile çifte bayram

Menemen’de Haluk Levent ile çifte bayram

Menemen Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi

Menemen’de Haluk Levent ile çifte bayram

30.10.2021

MENEMEN Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışı gerçekleştirdi. Seyrek yolu üzerinde 15 dönüm arazi üzerine kurulan tesisin açılış törenine, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, sanatçılar Haluk Levent, Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

LEVENT ÇOK MUTLU OLDU
BELEDİYE Başkan Vekili Pehlivan, bakımevinin, sahipsiz hayvanların tedavi edilip sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi. Belediyelere verilen sorumlulukların ve mali desteğin artırıldığını da söyleyen Pehlivan, "Yerel yönetimler olarak bir yandan hayvanları korumaya çalışırken, diğer yandan hayvan sevgisini aşılıyoruz. Bu sebeple Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü arifesinde açılışını yaptığımız hayvan bakımevimizi son derece elzem buluyoruz" dedi. Konuşmaların ardından AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'e, ismi 'Ahbap' olan sahipsiz bir köpek hediye edildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Levent, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Törenin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Egekent 2 Pazaryeri önünde Caner Gülsüm, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent konserleriyle devam etti.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de Haluk Levent ile çifte bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.