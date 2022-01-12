Böbrek taşınız varsa bol su tüketin, tuzu kesin

HALK arasında böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taş hastalığı, özellikle beslenme, yetersiz sıvı alımı, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalarla birlikte daha sık görülüyor. Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Baturu, taş hastalığının toplumumuzda sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu ve böbrek, idrar kanalı ya da idrar torbasında oluştuğunu söyledi.

DİYETE DİKKAT

DEĞİŞİK taş tiplerine değişik diyet önerilerinde bulunulabildiğini ve hepsinin ortak noktasının yeterli sıvı alımı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Muharrem Baturu, sözlerine şöyle devam etti: "Sıvı alımı kristallerin derişimini azaltır ve idrar yollarının yıkanmasını sağlar. Genellikle günlük 2 - 2,5 litre sıvı alımı önerilir. Asitli içecekler yerine su tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra; taş oluşumunun önüne geçmek için tuz tüketimi azaltılmalı, asitli içeçeklerden uzak durulmalı, diyette süt ve süt ürünleri tüketilmeli, kuruyemiş ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenme de azaltılmalıdır."

Baturu, "Böbrek taşı oluşumu tek seferlik bir olay değildir. Tekrarlama riski ailesinde taş hastalığı öyküsü olanlarda, daha önce taş düşüren hastalarda artmaktadır" diye konuştu. Baturu sözlerine söyle devam etti: "Taşın kendiliğinden düşmesinde taşın şekli, boyutu ve kişinin idrar yollarının yapısal özellikleri önemli rol oynar. Ateşin eşlik ettiği üriner enfeksiyon, idrar yapamama, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda taşa vakit kaybetmeden müdahale etmek gerekir. Ağrı atakları sırasında aşırı mide bulantısı ve kusma nedeniyle ağızdan beslenemeyen, sıvı alamayan, genel durumu bozuk, yaşlı ve ciddi ağrı yaşayan hastaların hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulması gerekebilir."