Yaşlanma sürecini yavaşlatmak elinizde

Zaman çok hızlı akıyor. Ancak gerçek yaşınız hakkında yapabileceğiniz hiçbir şey yokken, biyolojik yaşınız söz konusu olduğunda hücrelerinizin, organlarınızın ve kanınızın sağlığını yönetebilirsiniz. Peki ama nasıl? Biyolojik yaş yaşam tarzınıza çok bağlı. Ancak uyku, egzersiz ve diyetinizde bazı değişiklikler yaparak vücudunuzu yıllar boyunca gençleştirmeniz mümkün.

ŞEKERLİ GIDALARDAN KAÇININ

Bu konuda atılabilecek ilk adım beslenmenizi gözden geçirmek. Mesela susuz kalan kişilerde gözle görülür yüz hatları oluşuyor. Gerekirse, size hatırlatması için telefonunuza saat başı alarm kurun. Her saat başı bir bardak dolusu su içmek çok yararlı. Şeker cildi gerçekten yaşlandırdığı için kesinlikle yüksek şekerli gıdalardan kaçınmaya çalışın. Et yerine mercimek ve tofu gibi bitkisel proteinleri hedefleyin. Et yemek istiyorsanız, daha kaliteli, organik, yerel olarak üretilmiş etleri tercih edin. Egzersiz de bir diğer önemli başlık. Her gün 30 dakika yürümek, kanın vücutta dolaşmasını sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kardiyo kondisyonunu iyileştiriyor. Bu da kalp sağlığına çok yardımcı oluyor.

GÜNDE 7 SAATTEN AZ UYUMAYIN

Uyku yoksunluğu yaşlanmayı hızlandırıyor. Yetişkinler için ortalama yedi saatin altındaki uyku, cilt hücrelerinin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Hatta vücudun kendini onarmasını engelliyor. Stres de kırışıklıkların oluşmasına neden olabiliyor. Çünkü stres hormonu olan yüksek miktarda kortizol, ciltteki kolajen ve elastini parçalamakta. İşle ilgili ya da kişisel her türlü stres, sağlıklı beslenme gibi olumlu yapılan tüm iyi işleri başa sarabiliyor.