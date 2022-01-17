Diyetisyen Berna Çoban ‘duygusal açlık’tan bahsetti

Stres, depresyon, kaygı ve travmalar bazı ruhsal bozukluklara, uyku problemleri ve beslenme bozukluklarına sebep olabilir. Son çalışmalar depresyonun bir bağırsak hastalığı olduğunu vurguluyor. Stres kaynaklı beslenme bozukluklarını Diyetisyen Berna Çoban, "Vücudumuz, özellikle beynimiz için gerekli olan besinleri yeterli oranda alamadığında, bağırsak florası bozulduğunda; iştah mekanizması da bozuluyor, mutluluk hormonlarının salınımı da azalıyor" diye özetledi.



Çoban, yeme isteğinin duygusal açlıktan mı olduğunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Duygularınızı beslemek için kefir ve yoğurt şart. Hem probiyotik hem de magnezyum, triptofan ve kalsiyum zenginidir. Vücudun üretmediği triptofan aminoasidini karşılayabilmek için; balık, hindi, tavuk eti, kırmızı et, sağlıklı tahıllar, kurubaklagiller, yağlı tohumlar, sebze ve meyveler, süt grubu besinler tüketilmelidir" dedi.

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