Doğru doktordan doğru tedavi

Dosthealth Uluslararası Tedavi Danışmanlığı Kurucusu Gülten Dost, 12 yıla varan tecrübeleriyle yurt içi ve yurt dışında doğru hastanın doğru doktora ulaşıp doğru tedaviyi almaları için tedavi danışmanlığı yaptıklarını söyledi. Türkiye dışında İngiltere ve Almanya'da da ofislerinin bulunduğunu belirten Gülten Dost, Bu anlamda ülkemizin giderek artan sağlık turizmi potansiyeline katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"HİÇ ARA VERMEDİK"

Dosthealth olarak ülkemizde yaşayan veya geçici süre ile bulunan yabancı kişilerinde tedavi danışmanlıklarını üstlendiklerini belirten Gülten Dost, "Şirketlere tedavi danışmanlığı ve kurumsal hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin öne gelen şirketlerine, çalışanlarına ve akrabalarına danışmanlık yaptık. Ayrıca anlaşmalı laboratuvar ve görüntüleme merkezlerimiz ile danışanların uzmanlar tarafından çok zaman kaybetmeden sonuçlara ulaşmasını sağlıyoruz. Pandemi döneminde de Covid19, PCR, IgG, total antikor testlerimiz ve istenilen tüm testler de danışanlarımıza hizmet verdik. Test sonuçlarını Türkçe ve İngilizce olarak organize ettik. Saç ekimi başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı hastamızın tedavilerini gerçekleştirdik" dedi.