Lokal anestezi ile saç ekimi

Dr. Hair Este Clinic uzmanlarından Dr. Serhat Çehreli, mevsimle birlikte artan saç dökülmesi şikayetleri ve ağrısız anestezi ile saç ekimi hakkında önemli noktalara değindi. Dr. Çehreli, "Mevsim değişikliğiyle birlikte artan saç dökülme şikayetlerinde hastalarımıza saçları ile ilgili sorunları görmezden gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Dökülmenin altında yatan problemleri, dökülmenin boyutunu ve saçın kalitesini saç analiziyle tespit ettikten sonra dökülmeyi kontrol altına almak ve saç kaybını önlemek için duruma özel tedavi planları sunuyoruz" dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Dr. Çehreli, "Hastalarımız tarafından çok merak edilen yöntemlerden biri olan ağrısız anestezi ile saç ekiminden kısaca bahsetmek gerekirse; ağrısız saç ekimi saçların toplanması ve saçların ekilmesi aşamalarındaki lokal anestezide hissedilebilecek iğnenin verdiği ağrı veya acının olmadığı operasyonlardır. Ağrı eşiği düşük veya iğne fobisi olan hastalarımızda iğnesiz anestezi tekniği tercih ediyoruz" dedi.

STRES YAŞAMIYORLAR

Dr. Çehreli, "İşlemde özel olarak tasarlanmış basınçlı anestezi cihazları kullanılır. Ucunda iğne bulunmayan bu cihaz comfort basınçlı sistem sayesinde anestezinin cilt altına nüfuz etmesini sağlar. İşlem yapılacak alanlar bu sayede lokalize edilmiş olur. Böylece hastamız tüm işlem boyunca konforlu bir şekilde operasyonu tamamlar" dedi.

Dr. Çehreli ağrısız anestezi ile saç ekiminin avantajlarını şöyle sıraladı: "İğne korkusu ya da acı endişesi yaşayan kişilerde saç ekimi öncesi ve saç ekimi esnasında stres oluşumunu engeller. Stres, saç köklerinin tutunma başarısını düşüreceğinden bu yöntem sayesinde saç köklerinin tutunma başarısını yükselir. İyileşme süreci daha hızlıdır. Kesi işlemi ya da delik oluşmaz, kabuklanma oranı çok azdır ve ağrı hissi diğer tekniklere göre yok denecek kadar azdır. Anestezi ile yapılan saç ekiminde operasyon öncesi ve sonrası çok daha konforlu bir deneyim elde etmek mümkün."