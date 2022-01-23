Onkoloji hastalarına moleküler hedefli yaklaşım

Kanserin günümüzde kişiye özel tedavi ile sürecin yönetilebildiği bir hastalık haline geldiğini belirten Özel Tınaztepe Buca Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Petekkaya, önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Petekkaya, "Tedaviye yönelik yeni gelişmeler her geçen gün artmakta ve kansere neden olan hücre tiplerine özel tedaviler ön plana çıkmaktadır. Kanser hücresinin genetik haritasını çıkaran testlerle, kanser hücresinin yapısı daha net olarak görülebilmektedir" dedi.

"Yeni Nesil Dizileme" NGS olarak adlandırılan bu yöntemle, farklı kanser dokularının incelenebildiğini veya kandan tümör DNA'sı elde edilerek birçok testin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Petekkaya, "Kanserli hücrede yapılan araştırmalar ile 600'e varan gen analiz edilerek, ilaç tedavileri uygulanmaktadır" diye konuştu.

GENETİK HARİTASI ÇIKIYOR

"Kanser tedavisinde yeni bir dönemin başlamasını sağlayan kanserli hücreye özel tedavi, yani NGS yönteminde kanserin genetik haritası çıkarılarak, tedavinin bu yönde gerçekleşmesi planlanmaktadır" diyen Prof. Dr. Petekkaya, "İnceleme sonucu kanserin hangi yoldaki bozukluğa bağlı ortaya çıktığı tespit edilir. Sonrasında hedefe yönelik akıllı ilaçlar verilecek ve buna göre tedavi planı yapılır. Böylece hem daha etkili tedavi hem de yan etkileri az olan ilaçlar kullanılarak hastanın sağlığına kavuşmasının yolu açılır" dedi.

UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Verilere göre, hastalar için uygun tedavi seçeneklerinin sağlandığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Petekkaya, "Bu inceleme aynı zamanda immünoterapinin ne kadar ekili olabileceğini de ortaya koyuyor. İleri evre metastatik kolon kanseri, mide kanseri, akciğer kanseri, pankreas, safra yolları kanserli yaşam sürelerini daha da uzatacak tedavi seçenekleri sunuyoruz" diye konuştu.