Yılda bir CHECK-UP hastalıklardan korur

Özel İzmir Can Hastanesi Check-Up Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Onur Duygu, yılda bir kez yaptırılacak checkup ile ileride oluşabilecek hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi şansının oluştuğunu söyledi. Dr. Duygu, "Check-up bireysel bir hekimin çalışması değil, birçok branştan oluşan hekimlerin oluşturduğu bir ekip işi olarak görülmesi gerekiyor" dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

Eskiden check-up işleminin rutin sağlık taraması olarak adlandırıldığını belirten Dr. Onur Duygu, "Check-up günümüzde bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Genetik tetkiklerden, genetik miras olarak bugüne kadar getirdiğimiz bütün hastalıklara kadar çok kapsamlı bir çalışmayı içeriyor. Tıpta hastalık yok hasta vardır. Herkesin taşıdığı riskler, genetik faktörler birbirinden farklıdır. Bu gibi etkenler sağlığı tehdit eden faktörlerdir. Bireysel anlamda risk hesaplaması yapılmalı, hastanın yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü, mesleği gibi faktörler ele alınarak kişiye özel bir program hazırlanmalıdır" dedi.

HAYAT KURTARIYOR

Özellikle kanser gibi hastalıklarda erken tanının önemine değinen Dr. Duygu, "Yılda bir kez yapılacak check-up ile bazı hastalıkların erken tanısı mümkün. Böylece erken tanı ile erken tedavi başlıyor ve başarı şansı artıyor" dedi. Kovid geçiren kişilerde kovidin vücutta yapabileceği tahribatı saptamanın önemine değinen Dr. Onur Duygu, "Bazı insanlarda ciddi kalp hasarları, santral sinir sistemi gibi hasarlar bırakabiliyor. Burada kovid sonrası check-up çalışmaları ile bunlar tespit edilebiliyor" dedi.