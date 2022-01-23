Yüksek tansiyon hastalarına “uzaktan takip” uygulaması

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, pilot uygulamayla hayata geçirecek. İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya'nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor.

EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIK

TÜRKİYE'DE ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bir süredir devam eden proje kapsamında pilot bölgelerde Sağlık Bakanlığına tam entegre olması hedeflenen, yapay zekaya sahip yazılım programları geliştiriliyor.

BU çerçevede ilk prototipler, Bakanlık uzmanları ve projede gönüllü hipertansiyon hastaları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen toplantıda incelendi ve değerlendirildi. Türkiye'de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon, kontrol altında tutulmadığında, kalp krizi, felç, anevrizma, kalp yetmezliği, metabolik sendrom, hafıza problemlerine yol açabiliyor.