Tınaztepe Galen’de kansere dikkat çekildi

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nde kansere farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım, doktorlar, hastane personeli ve hastalar katıldı. Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, "Kanser artık erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Bu anlamda düzenli kontroller önem arz ediyor. Tınaztepe Galen Hastanesi onkoloji hastalarına multidisipliner olarak bütün güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilecek şekilde planlandı" dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

RADYASYON Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "Günümüzde artık kanser başarı ile tedavi edilebilir hale geldi. Ancak her hastalıkta olduğu gibi kanserde de erken teşhis çok önemli" dedi. Medikal Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Tülay Akman Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nin kanser hastalıklarında tarama, tanı ve tedavinin aynı çatı altında yapıldığı bir sağlık merkezi olduğunu söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Onur Fevzi Erer sağlıklı bir yaşam için sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Şefik kanser hastalıklarında düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Böyle özel bir günde insanları aydınlatıcı ve bilgilendirici bir etkinlik düzenledikleri için tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.