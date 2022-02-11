Hamilelikte tarama testleri büyük önem taşıyor

Bebeklerde oluşabilecek bazı genetik hastalıklar, tarama testleri ile tespit edilebiliyor. Özel İzmir Can Hastanesi'nden Perinatoloji (Riskli gebelik) Uzmanı Doç. Dr. Murat Akbaş, erken tanı ve tedavi için prenatal testlerin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

DOWN SENDROMU RİSKİ

Doç. Dr. Murat Akbaş, hamilelik öncesi anne adayının risk gösteren herhangi bir durumu olmamasına rağmen, hamilelik sırasında ortaya çıkan anne veya bebek ile ilgili sorunların riskli gebelik olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Doç. Dr. Murat Akbaş, bebekte oluşabilecek bazı genetik hastalıklar ve özellikle Down Sendromu'nun prenatal testler ile tespit edilebildiğini söyledi.

Down Sendromu'nun çok karşılaşılan bir genetik hastalık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Murat Akbaş, "800 doğumdan biri Down Sendromlu olarak dünyaya geliyor. Bu durumlarda düşüklerle de çok sık karşılaşılıyor. Hamilelik süresince yapılan rutin tarama testleri ile kesin tanı konulamadığı için bazı genetik hastalıklar açısından sadece riskli bebekleri belirlemek için tanı tesleri kullanılmaktadır. Tanı testleri binde bir gibi çok düşük bir oranda da olsa bir miktar düşük ve enfeksiyon riski taşımaktadır. Yine bu tanı testleri ile SMA hastalığı için de tarama yapılabilmektedir" diye konuştu.