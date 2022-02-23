Panik atakla baş edebilirsiniz

Panik atak, toplumda sıklıkla görülen bir sağlık sorunu. Bu sıkıntıyı yaşayanların hayatı, ciddi şekilde etkileniyor. Ancak yeme-içme davranışlarını değiştirerek panik atakları azaltmak da mümkün. Peki, panik atak yaşayanların nasıl beslenmesi gerekiyor? Öncelikle günde 3 öğün yerine 5 öğün ama az az yemek tercih edilmeli. Mevsime uygun beslenilmeli ve mevsiminde ıspanak, pırasa, muz, brokoli, kereviz, enginar yenmeli. Özellikle sebze yemeklerini az pişirip vitaminlerinin azalmasına engel olunmalı.

MEYVE TÜKETIN

GÜNDE toplam 8-10 bardak arası su, soda, taze sıkılmış meyve suyu içilmeli. Bitkisel çaylar ihmal edilmemeli. Kaygı giderici özelliği olan melisa, papatya çaylarından içilebelir. Çay tiryakileri günde 5-6 bardağı geçmemeli ve açık çay içmeliler.

ATAKLAR kontrol altına alındıktan sonra günde bir tane kahve içilebilir. Günde 5 tane değişik ve özellikle mevsimindeki meyvelerden yenmeli. Meyve ve tatlılar, yemekten iki saat önce ya da sonra tüketilmeli. Sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek daha doğru olur

ATAGI NELER TETİKLER?

KOYU çay içmek,

FAZLA kahve tüketimi,

GAZLI içecekler,

ALKOL ve sigara,

AŞIRI yemek yemek.

OMEGA -3'E DIKKAT!

Omega-3 ve Omega-6 bakımından zengin olan orkinos, somon balıklarından sıklıkla tercih edilmeli. Bunlar, sinir sistemi hücrelerinin zar yapısını güçlendirerek iletinin sağlıklı olmasını sağlar ve vücut direncini artırır. Balık sevmeyen veya bulamayanlar her gün bir yemek kaşığı keten tohumu yiyebilir. B vitaminlerinin sinir sistemini güçlendirdiği ve beyindeki serotonini artırdığı, adet öncesi gerilimi azalttığı biliniyor. Bu nedenle kepekli buğday ekmeği, mercimek, nohut, fasulye, bezelye yemekte fayda var.