Ayaktaki ağrıların sebebi ‘Halluks Valgus’ olabilir

Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ruşen Demir, ayaklarda oluşan şişlik ve ağrıların sebebinin genetik yatkınlığı yüksek olan Halluks Valgus olabileceğini belirterek hastalık hakkında bilgiler verdi, tedavi yöntemlerini anlattı. Opr. Dr. Ruşen Demir, hastalığın baş parmağın dışa doğru dönmesi, yani tarak kemiğinin içe doğru açılanması şeklinde tarif edildiğini ve ayakta şişlik, ağrı, şekil bozukluğu ve tabanda nasırın da oluştuğunu ifade etti.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Baş parmağın dışa doğru dönmesinin sıklıkla 2'nci parmakta da tokmak oluşumu şeklinde bir deformiteye sebep olduğunu kaydeden Opr. Dr. Demir, "Başparmak ve başparmağın bağlı olduğu tarak kemiği kendi ekseni etrafında içe dönme eğiliminde olduğu için birinci parmak altındaki süngerimsi kemik normalde olması gereken yerden daha yan tarafa kaymıştır. Bu da hastalarda ayak üzerine basıldığında tabanda batma şeklinde ağrı ve nasır oluşumuna sebep olur. Ayrıca ön ayak dediğimiz bölgenin genişlemesi hastalarda ayakkabı giyimini son derece zor ve ağrılı bir duruma sokar" dedi. Yapılan fizik muayene ve röntgenlerin hem teşhis hem de tedavinin nasıl olacağı konusunda hekimlere yol gösterdiğini kaydeden Opr. Dr. Demir, "Hastalığın erken dönemlerinde parmak arası silikon makara, gece ateli ve dar sıkı ayakkabıdan kaçınmak, antienflamatuvar ilaçlar ile şikayetler azalır. İlerleyen dönemlerde ameliyatla düzeltmeler yapmaktayız. Tedavide temel amacımız hastanın ağrısız, anatomik ve estetik açıdan normal ve fonksiyonel bir ayağa sahip olmasıdır" diye konuştu.



KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

HASTALIĞIN kadınlarda erkeklerden 7 kat daha fazla görüldüğünü belirten Opr. Dr. Demir, "Bu hastalıkta ailesel geçiş vardır. Yüksek, dar ve sıkı ayakkabı bazen spor ayakkabı gibi rahat ayakkabı giyenlerde de görülebilmektedir. Düztaban olan bazı hastalarda da görülebildiği gibi eklemlerde gevşeklik durumlarında da Halluks Valgus oluşabilmektedir" dedi.