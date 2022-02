El, mikrocerrahi, ortopedi ve travmatoloji alanında İzmir'de 30 yıldır hizmet veren Özel EMOT Hastanesi tarafından kurulan EMOT Plus Hastanesi hasta kabulüne başladı. EMOT Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sait Ada, EMOT Hastanesi'nin 30 yıldır başta İzmir ve Ege bölgesi olmak üzere yurt içi ve dışından da gelen hastalara sağlık hizmeti verdiğini hatırlatarak, "Özel dal hastaneciliği kimliğimizi kaybetmek istemedik. Artan talebi karşılamak ve daha konforlu ortamlarda hizmet sunmak amacıyla mevcut hastanemizin karşısında bulunan Atakalp Hastanemizi EMOT Plus'a dönüştürme kararı aldık. EMOT ve EMOT Plus hastaneleri olarak toplamda 70 yatak kapasitesiyle, bankalar ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. En önemli gelişme olarak EMOT Plus Hastanesi'nde İzmir'de ilk kez 'Omurga Sağlığı Merkezi'nin kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ada, "Omurga hastalıkları artıyor. Omurga Sağlığı Merkezi'nde EMOT'un felsefesine uygun olarak bir ekip çalışması bulunmakta. Ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fizik tedavi, nöroloji ve radyoloji uzmanları tedaviye birlikte karar veriyor" dedi.

İZMİR'DE BİR İLK OLDU

Prof. Dr. Ada şöyle konuştu: "Ameliyat gereken hastalarda tercihen minimal invaziv endoskopik yani kapalı ameliyatlar yapılmakta. Bu yöntemle hızlı iyileşme, az kesi, sosyal hayata hızlı dönüş gibi önemli avantajlar sağlanıyor. Birçok omurga hastalığını fizik tedavi ile tedavi etmek günümüzde mümkün. Hastanemizde donanımlı bir fizik tedavi merkezi kuruldu. Uzman fizyoterapistlerimizle skolyozdan parmak ucuna kadar geniş bir yelpazede hasta alınmakta. Tanı ve tedavi için gereken tüm radyolojik görüntülemeleri MR, bilgisayarlı tomografi yapılabilmekte." EMOT Plus Hastanesi'nde kardiyoloji, dahiliye, nöroloji gibi yeni branşların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ada, "Yeni cerrahi branşımız plastik ve rekonstrüktif. Estetik cerrahi uygulamalar EMOT Plus Hastanesi'nde olacak. İlaveten ülkemizde çok az merkezde yapılan rekonstrüktif mikrocerrahi ameliyatlarını da

yapmayı planlıyoruz. Vücudun her yerindeki doku kayıplarında rekonstrüktif mikrocerrahi yönetimleri ile giderilebilecek" dedi.



TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDI

PROF. Dr. Sait Ada, "Amacımız EMOT ve EMOT Plus Hastaneleri olarak özellikle kas iskelet sistemi dediğimiz vücudumuzun hareket ettiği el, kol, omuz, kalça, diz, ayak, ayak bileği, omurga gibi yapıların tüm travmatik, dejeneratif, doğuştan ve romatizmal hastalıklarının tanı ve tedavilerini tek çatı altında toplayan, bilimsel ve ekip çalışması yapan, etik değerlere saygılı bir kurumu devam ettirmektir. 30 yıldır bize güvenen hastalarımıza, İzmir halkına ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.