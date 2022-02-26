Gülüş tasarımı ile sağlıkla gülümseyin

Dt. Burcu Karakuş estetik diş hekimliğinde, gülüş tasarımının kişiye özel olarak planlandığını belirterek faydalanılan yöntemler hakkında bilgiler verdi. 5 yıl boyunca İzmir'de özel bir klinikte ortodontik tedaviler üzerine çalışan Dt. Burcu Karakuş, "Bu süreçte estetik diş hekimliği ve implant tedavileri üzerine çeşitli seminerlere katılarak kendimi geliştirdim ve eğitimler aldım. 2020 yılından beri de İzmir'in Seferihisar ilçesinde ileri teknolojilerin kullanıldığı kendi kliniğimde sağlık hizmeti vermekteyim" diye konuştu.

DETAYLI MUAYENE

Ortodonti tedavisi ile diş dizilimindeki bozuklukların düzeltilebildiğini kaydeden Dt. Burcu Karakuş, "Diş rengi diş beyazlatma yöntemleri ile açılabilir. Kırık, renklenmiş ya da çapraşık dişler, laminate veneer, zirkonyum veneer ya da seramik veneerler ile tedavi edilebilmekte ve diş etindeki seviye düzensizlikleri ortadan kaldırılabilmektedir. Eksik diş olan bölgelere implant ya da köprü protez yapılarak diş eksikliği giderilebiliyor" dedi.

PLANLAMA YAPILMALI

Dt. Karakuş şöyle konuştu: "Dişlerin arasındaki boşluklar dişler hiç zarar görmeden kompozit lamina ya da porselen laminalarla kapatılabiliyor. Tüm bu tedavilere başlamadan önce hasta detaylı bir şekilde muayene edilmeli ve tedavi için uygun olup olmadığı tespit edilmelidir. Hasta kliniğe geldiğinde ilk olarak hastanın tedaviden beklentisi değerlendirilmeli, tedavi planlaması hastaya aktarılmalı ve hastanın da tedavi süreci ile ilgili onayı alınarak işlemlere başlanmalıdır."



KARAKTERİSTİK YAPI

GÜLÜŞ tasarımının kişiye özel olarak planlanması gerektiğini belirten Dt. Karakuş, "Ağız, çene, burun ucu, yüz yapısı, kişinin karakteristik yapısı ve beklentileri, planlama sırasında göz önünde bulundurulan önemli faktörlerdendir. Ortodonti, diş beyazlatma, laminate veneer, zirkonyum kaplama, diş eti seviyelemesi estetik diş hekimliğinde faydalanılan yöntemlerden bazılarıdır" dedi.