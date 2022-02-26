Sindirim sistemi kanserlerinde semptomlara dikkat

SİNDİRİM sistemi kanserleri için alarm semptomlar adı verilen belirtilerin hastalığın erken tanınması için önemli olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ufuk Engin, "Sindirim sistemi kanserlerinde görülebilecek belirti ve bulguların bilinmesi ve bunlardan biri ile karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurmak, erken tanı ile birlikte tedavide başarı oranını çok artırmaktadır" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

YEMEK borusu, mide ve kalın barsak kanserlerinin sık görülen kanserler arasında olduğunu kaydeden Dr. Ufuk Engin, "Bu kanserler genel olarak sindirim sistemi kanserleri olarak adlandırılmaktadır. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi sindirim sistemi kanserlerinde de erken tanı çok önemlidir. Erken tanı sayesinde hastanın cerrahi tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulma şansı vardır" diye konuştu. Sindirim sistemi kanserlerindeki belirti ve bul

bulguların alarm semptomlar olarak adlandırıldığını kaydeden Dr. Engin, "Yutma güçlüğü, yeni başlayan ve uykudan uyandıracak şiddette karın ağrısı, kilo kaybı, yeni başlayan kabızlık, kansızlık, kanlı kusma ve makattan kanama bu semptomların en önemlileridir. Bunlardan biri ile karşılaşıldığında vakit kaybetmeden üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve kolonoskopi yapılarak hastanın sindirim sistemi kanseri yönünden taranması gerekir" dedi.