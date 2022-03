Polikistik Over Sendromu kısırlık ve diyabete yol açabilir

POLİKİSTİK Over Sendromunun üreme çağındaki kadınlarda sık görülen hormonal bir rahatsızlık olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Polikistik Over Sendromu adet düzensizliğine kısırlığa ve diyabete neden olabilir.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

HER 10 kadından birinde görülür. Genetik kökeni olduğu düşünülmektedir" dedi. "Sağlıklı bir kadının vücudundaki yumurtalar bir adet döneminde döllenmeye uygun bir yumurta geliştirirken Polikistik Over Sendromlu hastalarda döllenme yeteneği kazanamayan yumurtalıklar ultrasonda içerisinde yumurta bulunan bir çok kist şeklinde görülür" diyen Op. Dr. Gürbüz, "Aşırı kilo alan hastalarda daha sık görülen Polikistik Over Sendromu kadınlarda şeker hastalığı hipertansiyon kalp damar hastalıkları ile rahim kanseri gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi edilmesi önemlidir" dedi.