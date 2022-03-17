Endoskopik sinüs cerrahisi hastaya konfor sunuyor

Ekol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Murat Uygur sinüslerde oluşabilecek rahatsızlıklar ve sinüslerin tedavisindeki 'Endoskopik Sinüs Cerrahisi' hakkında bilgiler verdi.

KESİ OLMUYOR

Sinüslerin başımızda içi hava dolu olan boşluklar olduğunu söyleyen Opr. Dr. Murat Uygur, "Sinüs boşlukları, kendilerine ait kanallar vasıtası ile burun içine açılır. Sinüsler başımızı hafifletir. Tat ve koku alma duyumuzu güçlendirir. Dışarıdan gelen darbelerde beynimizi ve gözümüzü korur. Sesimizin bize özgü olmasına yardımcı olur. Soluduğumuz havanın ısıtılıp nemlendirilmesine yardımcı olur. Sinüslerin iltihaplanması durumuna sinüzit denir. Sinüzitin birçok sebebi olmakla beraber bu sebepleri, yapısal, çevresel ve doğuştan kaynaklanan sebepler olarak sınıflandırabiliriz" dedi. Endoskopik sinüs cerrahisinin sinüslerin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Opr. Dr. Uygur, "Sinüs cerrahisinde kullanılan burun endoskopları dışarıdan görünür kesi olmaksızın burun boşluğundaki dar ve karanlık bölgelere ulaşmayı sağlar. Sinüslerin sağlıklı olması için, bu boşluklara burundan hava girmesi ve sinüslerin içinde üretilen salgıların buruna boşaltılması gerekir. Sinüslerin ve sinüsler ile burun arasında havanın girişini ve salgıların boşaltılmasını sağlayan ince kanalcıklar vardır. Kronik sinüzit bu kanalcıkların tıkanması sonucunda meydana gelir" dedi.

ŞİKAYETLER AZALIR

Opr. Dr. Uygur şöyle konuştu: "Endoskopik sinüs cerrahisinin temel prensibi, daralmış ve tıkanmış olan ince kanalcıkları genişletmek, labirent şeklinde birbirlerine açılan küçük sinüslerde odacıklar arasındaki duvarları kaldırarak havanın kolayca girebileceği, geniş ve tek bir oda yaratmaktır." Yöntemin hastaya konforlu bir ameliyat sonrası dönemi sağladığını söyleyen Opr. Dr. Murat Uygur, "Hastaların çoğu ameliyat günü eve gidebilir ve 48 saat sonra işe başlayabilir. Dışarıdan görünür bir kesi izi yoktur. Yüzde şişme ve morarma olmaz. Ameliyat sonrası ağrı pek olmaz veya basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Süresi çalışılacak sinüslere göre 30 dakika ile 2 saat arasında değişir. Ameliyat bitiminde küçük süngersi veya günümüzde tercih ettiğimiz eriyebilen tamponlar konulur. Tüm bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; sinüzit ameliyatı sonrası şikayetler ortalama yüzde 80'ler civarında azalmaktadır" diye konuştu.

AMELİYATTAN NE BEKLEMELİ?

AMELİYAT sonrası sinüzit olma sıklığı azalmalı.

BURUNDAN daha rahat nefes alıp verilmelidir.

YAŞAM kalitesinde de bir artış olmalıdır.

BAŞ ağrısı, yorgunluk, geniz akıntısı gibi şikayetler de azalmalıdır.