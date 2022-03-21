Kaliteli bir uyku için bu besinleri tüketin

Uykuya bir türlü dalamama, çoğu zaman kişiler için zorlayıcı olur. Bazı yiyecekler ve içecekler uyku getiren etkiye sahiptir. Bunun nedeni gıda maddesinin bileşimi ve bileşimindeki proteinde bulunan triptofan amino asidi düzeyidir. Triptofan insanda gevşeme durumunu tetikleyen ve uyku getiren bir amino asittir. Triptofan elzem bir amino asit olup, protein açısından zengin gıda maddelerinde bulunmaktadır. İşte kaliteli bir uyku düzeni için tüketmeniz gereken besinler:



● MUZ: Gerçek uyku hapı gibi olan muz, serotonin ve melatonin içerir. Bunun yanında magnezyumu da içerdiğinden kaslarınızı gevşetip, insanı rahatlatır





STRESİ DE AZALTIYOR

● ILIK SÜT: En çok bilinen uyku getiricilerden biridir. Süt içeriğinde bulunan ve tripsin etkisiyle serbestlenen ve organizma için gerekli bir amino asit olan triptofan sayesinde beyniniz yatışır ve daha sağlıklı bir uyku hali oluşur.

● PAPATYA ÇAYI: Uyku getiren gıdalar listesindeki diğer bir gıda ise papatya çayı. Sakinleştirici özelliği sayesinde papatya çayı, kaygılı ve sinirli bir

bünyenin en iyi panzehiridir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur.

● BAL: Bitki çayınızın veya ılık sütünüzün içine atacağınız bir çay kaşığı kadar balın (polen) etkileri hiç de göründüğü kadar küçük değildir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur.

PATATES: Az miktarda fırında pişirilmiş patates iyi bir gece uykusuna yardımcı olabilir. Midenizi yormayacağı gibi, içeriğindeki triptofan sayesinde asit seviyesini düşürür. Etkiyi daha da arttırmak için sütle birlikte püre kıvamına

getirip yiyebilirsiniz.

● YULAF UNU: Yulaf içeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ilaçlarındandır. Bir miktar akçaağaç şerbetiyle karıştırırsanız lezzeti ile de sizi büyüleyecektir. Ayrıca yulaf strese karşı da en etkili tahıllardan biridir.

● BADEM: Bir avuç kalp dostu bu yemişlerden yediğiniz takdirde tatlı bir şekerleme yapabilirsiniz. Badem hem triptofan içeriği hem de uygun ölçüde içerdiği kalsiyum sayesinde kaslarınızın rahatlamasını sağlar.

SİNİRLERİ YATIŞTIRIR

● TURP: Çok iyi bir C vitamini kaynağı olan turptan gece yatmadan bir parça yemek ya da suyunu içmek derin bir uyku için çok yararlıdır.

● KAYISI: Kan yapan, kansızlığa ve kabızlığa iyi gelen kayısı sinirleri yatıştırarak uykusuzluğa da iyi geliyor.

● ELMA: Gece yatmadan önce yenen bir elma, en güzel uyku ilaçlarından biridir.

● HİNDİ: Hindi eti uyku getiren gıdalar listesindedir. Güzel bir uykunun 2-3 saat öncesinde, bir ince dilim kepek ekmeği üzerine koyacağınız küçük bir parça haşlanmış hindi eti yararlı olacaktır.