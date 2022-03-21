Obezite, hastalık riskini artıran tıbbi bir sorundur

İzmir Özel Can Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz, obezite hakkında merak edilenleri anlattı. Obezitenin, vücudun yağ kitlesinin aşırı artması şeklinde tanımlanabilen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Obezite sadece kozmetik bir hastalık değildir. Kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon ve bazı kanserler, depresyon gibi hastalık risklerini artıran tıbbi bir sorundur" dedi.

PROGRAM YAPILMALI

Kilo alımının, düzenli egzersiz ve uygun diyet programı ile önlenebildiğini belirten Dr. Yılmaz, "Kişinin tutarlı olması, tatil günlerinde bile programlara uyulması, haftalık kilo takibi, ne yendiği, ne kadar, ne zaman yendiği hakkında günlük tutulması kilo kontrolünde yardımcıdır. Diyetisyen önerisi doğrultusunda gerçekçi beslenme programı uygulanmaya çalışılmalı. Şok diyet, protein ağırlıklı diyet, ketojenik diyet gibi programlar uygun değildir. Sağlıklı bir diyet planında toplam kalorinin yüzde 55-60'ı karbonhidratlardan, yüzde 12-15'i proteinlerden, yüzde 25-30'u yağlardan alınmalı" dedi.

UZUN DÖNEM TAKİP

Obezite cerrahisinin giderek artan sıklıkta uygulanmaya başlandığını belirten Dr. Yılmaz, "Bariatrik yöntemler mide hacmini küçültüp gıda alımını kısıtlayarak, alınan gıdaların emileceği bağırsak segmentini kısaltarak veya by-pass ederek ya da her iki yöntemin kombine edilmesiyle kilo vermeyi sağlayan cerrahi tekniklerdir. Obezite cerrahisi öncesi hasta değerlendirmesi endokrinoloji uzmanı, genel cerrahi uzmanı, anestezi uzmanı, psikiyatrist ve diyetisyenden oluşan obezite cerrahisi konusunda deneyimli bir ekip tarafindan yapılmalıdır. Operasyon sonrası gelişebilecek besinsel eksikliklerin karşılanması ve uygun kilo kaybının sağlanabilmesi için hastaların uzun dönem takibine devam edilmeli" dedi.