Hindistan cevizi kanser hücreleriyle savaşıyor

HİNDİSTAN cevizi kansere karşı koruyucudur. Kanserle savaşarak kanser hücrelerini yok etmeye çalışır. Bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olur. İçinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik yapısını güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarına karşı sizi korur. Kolesterol seviyesini dengeler. Kilo vermenize katkı sağlar.

ARMUT YİYEREK KALP SAGLIGINIZI KORUYUN

UZMANLAR tarafından da sık sık önerilen armut bağışıklığı güçlendirir. Yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutar. Sindirim sistemini düzenler. Kalp sağlığına iyi gelir, kan akışını artırır. Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi gelir.

ASMA YAPRAĞI MİDE İLTİHAPLANMASINI ÖNLER

ASMA yaprağı hangi hastalıklara iyi gelir denilince akla gelen ilk şey anemiyi önlemeye yardımcı olduğudur. Çünkü demir minerali bakımından oldukça zengindir. Asma yaprağı mideye dokunur mu diye bir endişeniz varsa, endişelenmeyin mideye dokunmaz aksine midede iltihap oluşumunun engellenmesinde rol oynar. Ancak aşırı miktarda tüketilmemelidir. Asma yaprağının kadın ve erkekte bacak ödemine sebep olan venöz yetmezlik üzerinde olumlu etkileri vardır.