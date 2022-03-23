Tuzdan uzak durun sebze meyve tüketin

Kan basıncı yüksekliği, halk arasında bilinen adıyla yüksek tansiyon, Türkiye'de her üç kişiden birini etkiliyor. Ciddi sonuçlara yol açabilen yüksek tansiyon konusundaki çalışmalar, bu kişilerin tansiyonunun 14'e 9'un üzerinde olduğunu gösteriyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Uluslararası pek çok araştırma sonucuna göre büyük tansiyon için 120 mmHg, küçük tansiyon için ise 80 mmHg seviyelerinin kan basıncı için ideal değerler. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı, yüksek tansiyon gelişme riskini düşürürken, yüksek olan kan basıncını da düşürücü etkiye sahiptir. Diyetinizde kolesterol oranı yüksek yağlı gıdaları ve doymuş yağlardan zengin besinleri azaltıp, taze sebze, meyve ve az yağlı günlük süt ve süt ürünlerine yer vermek bile tansiyonu düşürücü etkiye sahip. Diyetimizdeki tuz miktarı arttıkça kan basıncının da yükseldiğinin bilinen bir gerçek. Yetişkin bir insanın günlük tuz ihtiyacı yaklaşık olarak 6 gr, yani bir çay kaşığı kadar.

BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Bunun büyük bir kısmını zaten gün boyunca yediğimiz içtiğimiz gıdalardan aldığımızı düşünürsek, sofrada yediklerimize ayrıca tuz ekmemize gerek yok. Günlük 6 gr'dan fazla tuz almakla kendimizi kalp ve damar sağlığımız açısından ciddi bir risk altına sürüklüyoruz. Potasyumdan zengin besinleri tüketmek hem normal hem de yüksek tansiyon hastası bireylerde kan basıncını düşürücü önemli bir etkiye sahip. Potasyumun yanında magnezyum ve lifli gıdaları tüketerek bu etki güçlendirilebilir. Muz, elma, kayısı, havuç, üzüm, şeftali ve mango gibi meyvelerin yanı sıra patates, domates, yağsız ton balığı ve az yağlı yoğurt yemek bu nedenle çok önemli.

OMEGA 3 TAKVİYESİ

JOURNAL of Hypertension Dergisi'nde yayınlanan bir analiz, çok sayıda araştırmanın sonucunda sıklıkla balık yağı diye adlandırılan omega-3 takviyesinin kan basıncını düşürücü etkisi olduğunu ortaya koymuş. Benzer şekilde Çin'de yapılan geniş kapsamlı bir klinik çalışmada, karbonhidratın azaltılıp proteinin artırıldığı diyetlerde kan basıncının düştüğü gözlemlenmiş.