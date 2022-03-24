Hipnozla korkusuz ve ağrısız diş operasyonu

Klinik Kuru Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kurucusu diş hekimi Coşkun Kuru, diş operasyonu korkusu olan veya alerjisi bulunan kişilere hipnoz yöntemiyle büyük kolaylık sağlandığını söylüyor. Hipnozu yarı uyku ve yarı uyanıklık durumu olarak tanımlayan 36 yıllık hekim, "8 yaşından itibaren herkes hipnoza uygundur. Diş çekimi, kanal tedavisi, implant gibi yöntemler rahatlıkla uygulanabilir. Kişiler hiçbir şey hissetmiyor, hatta cerrahi işlemlerden sonra sadece dokuların besleneceği kadar kanama oluyor. Hasta uyandığında, ağrı kesici veya antibiyotik ihtiyacı da duymuyor. Dikiş atılıp işlem sonlandırıldığında ise 1.5 aylık iyileşme süreci bir haftada tamamlanıyor. Hipnoz aslında tedavi prosedürlerinde resmi olarak uygulanan ve hastanın konforunu artıran özel bir yöntem" dedi.

KOMUTLARLA YAPILIYOR

2006-2007 yıllarında İstanbul'da hipnoz eğitimi alan ve ardından ileri seviye hipnoterapiyi öğrenen Kuru, hipnozla tedaviyi diş operasyonu korkusu, alerjisi ve bulantı refleksi olanlarda yaygın uyguladıklarını söyledi. Coşkun Kuru, "Bulantı refleksi olanlar, karşıdan aynayı gösterdiğinde veya ağza sadece muayene için bakıldığında bile mide bulantısı geçirebiliyor, hatta kusmaya bile başlayabiliyor. Hipnozla, bulantı refleksinin tamamen ortadan kaybolması sağlanıyor. Kişiler hiçbir şey anlamıyor. Hastaya komutlar verilir, komutlara uyarak hekimi izlemesi sağlanır. Hafifçe gözlerinin kapanacağını söyleyip 5'ten geriye doğru saydırılır. Sonra da komutlar vererek vücudundaki uyuşuk hali gelinceye kadar devam edilir" diye konuştu.

SEVİYELERİ KİŞİYE GÖRE

15 senedir bu yöntemden faydalanan ve çocukların da rahatlıkla trans edilebildiğini belirten Kuru, "Aslında 4 yaşından itibaren tüm çocuklar hipnoza uygundur ancak 8 yaş ve sonrasında daha rahat uygulanır. Üst yaş sınırı yok, uyum sağlayabilen herkes hipnotize edilebilir. Sadece kişiye göre yöntemi farklıdır. Bu işlem, kişinin durumuna göre hafif, orta ve derin hipnoz şeklinde yapılır. Seviyeleri, vakanın boyutuna göre belirlenir. Mesela hastanın hafif bir korkusu varsa, başlangıç seviyesinde basit bir transa alınması yeterli olur. Matematiğe ilgisi olanların hipnozu daha zordur ama onlara da başka teknikler kullanılır. Daha ileri cerrahi işlem gerektiren durumlarda ise 2-3 seans hipnoza başvurulur" dedi.

ANAFLAKTİK ŞOK RİSKİ

Alerjik vakaların hepsinde anestezi yapıldığı zaman kişilerin anaflaktik şoka girebildiğini vurgulayan Kuru, "Hipnozda sanki hasta genel anestezi alıyormuş pozisyonuna kadar gelebiliyor. Büyük cerrahi işlem gerektiren durumlarda da hipnoz kullanılabiliyor. Hasta derin hipnoza alındığında, diş çekimi, kanal tedavisi, implant gibi yöntemler rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Hasta uyandığında yüzünde şişlik olmadığı gibi ağrı kesici veya antibiyotik ihtiyacı da duymuyor. Sonrasında bir haftada 1.5 aylık iyileşme süreci sağlanabiliyor" dedi.

SERTİFİKASINI SORGULAYIN

Hipnozu bilen kişilerin yapmasının önemine değinen Coşkun Kuru, "Doktorlara veya bu işi yapanlara sertifikaları sorulabilir. Hipnozu gerçekleştiren kişinin komutları olmadan hasta kendine gelemez. Hiçbir konuşma, talimat ve yönlendirme olmazsa 2 saat sonra uyanabilir. Zihinsel engelliler komutlara uyamayacağı için, onların uykudayken bilinçaltına farklı mesajlar gönderilebilir" dedi.

ERCAN AKGÜN