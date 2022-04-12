İltihaplı eklem romatizması (Romatoid artrit) belirtileri neler?

Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, "Artrit, eklem iltihabı demektir. Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmalı hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit, iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmalı hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmalı hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır" dedi.