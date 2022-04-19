Salgında kişisel tedbir dönemine geçilecek

BİLİM Kurulu çarşamba günü toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Korona virüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

EN ÖNEMLİ TOPLANTI

YENİ tip korona virüs (COVID-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan korona virüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri birer birer kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

Bakan Koca "Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te bire inmiş durumda" diye konuştu.