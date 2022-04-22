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Haberler Sağlık Bilinen en uzun koronavirüs enfeksiyonu rekoru 505 gün oldu

Bilinen en uzun koronavirüs enfeksiyonu rekoru 505 gün oldu

İngiltere'deki doktorlar, tedavi ettikleri bir hastanın 505 gün tespit edilebilir düzeyde koronavirüs enfeksiyonu taşıdığını ve bunun en uzun süreli koronavirüs enfeksiyonu olduğunu açıkladı.

22.04.2022, 08:26

Bilinen en uzun koronavirüs enfeksiyonu rekoru 505 gün oldu

İsmi verilmeyen hastanın başka sağlık sıkıntıları da vardı ve 2021'de hastanede hayatını kaybetti.

Londra sağlık görevlileri, bunun gibi kalıcı enfeksiyonların hala nadir olduğunu söylüyor.

Çoğu insan vücudu virüsü doğal olarak temizliyor, ancak söz konusu hasta ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipti.

Uzmanlar, bunun gibi kronik enfeksiyonların COVID-19 hakkındaki anlayışımızı ve oluşturabileceği riskleri geliştirmek için incelenmesi gerektiğini söylüyor.

YAKLAŞIK 50 KEZ POZİTİF TEST EDİLDİ

Hasta ilk olarak 2020'nin başlarında koronavirüse yakalandı. Belirtileri vardı ve enfeksiyon bir PCR testi ile doğrulandı.

Sonraki 72 hafta boyunca hem rutin kontroller hem de bakım için birçok kez hastaneye girip çıktı.

Her seferinde (toplamda yaklaşık 50 kez) pozitif test edildi.

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