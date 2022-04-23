Duymer, işitme sektörünü bir araya getiriyor

Türkiye'den ve yurtdışından 300 Kulak Burun Boğaz Uzmanı Hekim, Odyologlar ve işitme cihazı sektöründen öncü üreticilerin katılacağı ve Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin ana sponsoru olduğu 1. İşitme Teknolojileri ve Yapay Zekâ Sempozyumu, 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

HEYECAN İÇİNDEYİZ

Sempozyum hakkında bilgiler veren Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Salih Baz, "20- 22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kaya Otel Beylikdüzü'nde bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz İşitme Teknolojileri ve Yapay Zekâ Sempozyumu için hem İŞİTBİR hem de Duymer olarak büyük bir heyecan içindeyiz. Türkiye'den ve yurt dışından Kulak Burun Boğaz Uzmanları ve Odyologlar bu sempozyumda bir araya gelecek. Ayrıca Alman, Danimarka ve Amerikan malı 4 büyük işitme cihazı üreticilerinin bölge koordinatörleri de bu sempozyumda yer alacak" diye konuştu.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ

Sempozyum ile Duymer'in akademik camia ile işitme cihazının en iyi nasıl adaptasyonunun uygulanacağının da tanıtılacağını ifade eden Av. Salih Baz, "Duymer her zaman sektörde yeniliklerin öncüsüdür. Bu sempozyum ile yine bir öncülük yapıyoruz. İşitme cihazlarının ne boyuta geldiğini akademik camia ile paylaşacağımız dolu dolu bir 3 gün geçirilecek. Gala yemeğinde ise Sanatçı Cenk Eren bizlerle olacak. Şimdiden sempozyuma katılım sağlayacak tüm hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Sempozyumu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Duymer olarak Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Av. Salih Baz, "Türkiye genelinde 100 şube ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Duymer olarak Amerikan, Danimarka ve Alman malı işitme cihazlarının Türkiye tek yetkili distribütörü olarak nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber tüm hastalarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Duymer'in sadece cihazı satarken değil, sonrasında da hastalarının yanında olduğunu kaydeden Av. Salih Baz, "Biz Duymer olarak her zaman hastalarımızın yanındayız. Belirli sürelerde memnuniyet durumu için hastalarımıza ulaşıyoruz" dedi. Av. Salih Baz, "Sorun yaşayan hastalarımızın sorunlarını çözüyoruz. Şu anda günde ortalama 300 işitme cihazı veya kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olarak, Türkiye'deki en büyük üretim bandı da bizde. Bu sayede hastalarımıza aynı gün işitme cihazlarını teslim ediyoruz" dedi. İşitme kaybı yaşayan çocuklarda yapay zekalı cihaz kullanımının önemine de vurgu yapan Av. Salih Baz, "Yapay zekaya sahip olan işitme cihazını kullanan çocukların algılama düzeyinin, yapay zeka olmayan diğer işitme cihazı kullanan çocuklara göre daha fazla olduğu belirlendi" diye konuştu.



DUYMER AKADEMİ'DE EĞİTİM GÖRÜYORLAR

DUYMER Akademi'nin kurulduğunu söyleyen Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nde göreve başlayacak tüm personel, genel müdürlüğümüzde 2 haftalık bir eğitime tabi tutuluyor. Eğitim süresince alanında uzman odyolog, hekim ve profesyonellerden özellikli konulara ilişkin eğitimlerini alarak personelimizin eğitimi tamamlanmakta" diye konuştu.



YAPAY ZEKÂ TARTIŞILACAK

SEMPOZYUMDA işitme cihazlarında yapay zekâ teknolojilerinin kullanıcılara sağladığı yararların tartışılacağını söyleyen Av. Salih Baz, "Sempozyumda işitme cihazlarının üzerinde bulunan mevcut yapay zekâ teknolojilerinin, hastalara ve kullanıcılara sağladığı katkılar tartışılacak. Gelişen teknoloji ile birlikte işitme cihazlarının geldiği noktaların paylaşılacağı bir bilgi şöleni olmasını planlıyoruz" diye konuştu.



3D TEKNOLOJILI CIHAZLAR

SEMPOZYUMUN diğer önemli bir konusunun da 3 boyutlu lazer teknolojisi ile hazırlanan işitme cihazları olduğunu söyleyen Av. Salih Baz, "Duymer olarak uygulamaya başlattığımız üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi katılımcılarımıza anlatacağız. Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza ileri teknoloji işitme cihazlarımızla beraber kişiye özel sıfır hatayla üretimi gerçekleştirilen kalıplar tartışılacak" dedi.